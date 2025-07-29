В Тольятти перед судом предстанет 19-летний пьяный водитель без прав, допустивший ДТП

В Автозаводской районный суд Тольятти направлено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя, которого обвиняют по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим в состоянии опьянения автомобилем и не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в мае прошлого года тольяттинец без водительского удостоверения сел за руль автомобиля «Лада Приора» пьяным. При движении по ул. Революционной в Тольятти он не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. В момент ДТП в машине была 19-летняя девушка, которая получила травмы шейного отдела позвоночника.

Руфия Кутляева