В Тольятти перед судом предстанет 19-летний пьяный водитель без прав, допустивший ДТП
В Автозаводской районный суд Тольятти направлено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя, которого обвиняют по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим в состоянии опьянения автомобилем и не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, в мае прошлого года тольяттинец без водительского удостоверения сел за руль автомобиля «Лада Приора» пьяным. При движении по ул. Революционной в Тольятти он не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. В момент ДТП в машине была 19-летняя девушка, которая получила травмы шейного отдела позвоночника.