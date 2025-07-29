Суд оставил в силе предупреждение сотруднику минземимущества Башкирии

Кировский райсуд Уфы оставил в силе постановление мирового судьи, вынесшей предупреждение начальнику управления земельных отношений минземимущества Башкирии Елене Пятых за нарушение порядка предоставления госуслуги (ч. 1 ст. 2.13 КоАП РБ), следует из решения суда.

Согласно материалам дела, Елена Пятых не дала в 30-дневный срок ответ уфимке, планировавшей согласовать с министерством предоставление ей земельного участка. Проверку по действиям чиновницы проводила прокуратура Башкирии.

Елена Пятых просила отменить предупреждение из-за истечения срока давности привлечения к административной ответственности. Также, по ее словам, письменный ответ дали с нарушением срока в три дня, а до этого уфимке по телефону своевременно сообщили о результатах ее заявления и причинах отказа. Эти доводы, как решил суд, «не освобождают заявителя от ответственности и от обязанности».

Венера Хисамова