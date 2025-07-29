В Башкирии в июне выдали на 3% меньше кредитных карт, чем в мае

В июне этого года в Башкирии выдали 32,4 тыс. кредитных карт, это на 3,6% меньше, чем в мае (33,6 тыс.), сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Больше всего кредитных карт в регионах России в июне выдали в Москве (78,7 тыс.), Московской области (64 тыс.), Краснодарском крае (48,1 тыс.), Санкт-Петербурге (44 тыс.) и Свердловской области (33,2 тыс.).

Заметнее всего число выданных кредиток (среди 20 регионов-лидеров) в июне по сравнению с предыдущим месяцем сократилось в Татарстане (-9,8%), Краснодарском крае (-9,8%), в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (-7,5%), Иркутской (-6,3%) и Ростовской (-5,9%) областях.

Всего в России выдали 1,03 млн кредиток, что на 4,8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (в мае этого года — 1,08 млн). Это самое низкое значение ежемесячной выдачи кредитных карт с начала года.

Майя Иванова