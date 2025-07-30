АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ ОАО «РЖД»

Частное учреждение здравоохранения – «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Минеральные Воды" предлагает в аренду нежилые помещения общей площадью 98,5 кв. м в городе Минеральные Воды.



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Цель использования: размещение магнитно-резонансного томографа с техническим помещением, операторской и процедурного кабинета.

Помещения расположены на первом этаже четырехэтажного здания поликлиники. Состояние помещений удовлетворительное, ремонт не требуется. Инженерные коммуникации: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление.

Здание расположено в центральном районе города. Хорошая транспортная доступность, удобный подъезд с ул. Войтика. В шаговой доступности магазины, объекты общественного питания, цирк, остановка общественного транспорта и железнодорожная станция Ставрополь. Срок аренды - 11 месяцев (с возможной пролонгацией договора).

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Договор аренды заключается по результатам аукциона, проводимого методом пошагового повышения начальной цены, с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru).

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Начальный размер арендной платы составляет 122 928 руб. (с учетом НДС). Коммунально-эксплуатационные расходы оплачиваются отдельно.

Дополнительную информацию о проведении аукциона, объекте, его осмотре можно получить по телефону: 8(863)259-00-26 или по адресу электронной почты nri_KarachentsevaAS@skzd.rzd.ru

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ОАО РЖД