АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ ОАО «РЖД»
«Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Минеральные Воды"
Частное учреждение здравоохранения – «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Минеральные Воды" предлагает в аренду нежилые помещения общей площадью 98,5 кв. м в городе Минеральные Воды.
Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД
Цель использования: размещение магнитно-резонансного томографа с техническим помещением, операторской и процедурного кабинета.
Помещения расположены на первом этаже четырехэтажного здания поликлиники. Состояние помещений удовлетворительное, ремонт не требуется. Инженерные коммуникации: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление.
Здание расположено в центральном районе города. Хорошая транспортная доступность, удобный подъезд с ул. Войтика. В шаговой доступности магазины, объекты общественного питания, цирк, остановка общественного транспорта и железнодорожная станция Ставрополь. Срок аренды - 11 месяцев (с возможной пролонгацией договора).
Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД
Договор аренды заключается по результатам аукциона, проводимого методом пошагового повышения начальной цены, с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru).
Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД
Начальный размер арендной платы составляет 122 928 руб. (с учетом НДС). Коммунально-эксплуатационные расходы оплачиваются отдельно.
Дополнительную информацию о проведении аукциона, объекте, его осмотре можно получить по телефону: 8(863)259-00-26 или по адресу электронной почты nri_KarachentsevaAS@skzd.rzd.ru
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ОАО РЖД
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