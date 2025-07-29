В ряде муниципалитетов Прикамья могут создать единый электронный реестр кладбищ

ГКУ ПК «Центр организации закупок» объявило электронный аукцион на определение подрядчика по оказанию услуги инвентаризации мест захоронения на территории Пермского края. Об этом свидетельствует информация на сайте госзакупок. Первым на это обратил внимание издание «Новый компаньон». Начальная цена составляет 19,4 млн руб. По данным «Ъ-Прикамье», соответствующий механизм будет внедрен в пяти районах Прикамья, включая Добрянку, Березники, Краснокамск, Чердынь и Пермский муниципальный округ. Источники в краевом правительстве отмечают, что проект реализуется по инициативе муниципальных властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МАУ «Ритуал». Фото: МАУ «Ритуал».

Инвентаризация должна быть проведена до конца ноября текущего года. Целями оказания услуг являются учет мест погребения, формирование электронного реестра мест захоронения, систематизация соответствующих данных, выявление бесхозных захоронений и установление фактических границ мест погребения. В рамках контракта подрядчик должен будет провести сбор данных о захоронениях из книг регистрации захоронений; обследование кладбищ и сбор информации с надгробий и объектов на территории кладбищ по каждому захоронению; определение координат и геоинформационных данных о местах захоронений; цифровую фотосъемку. На втором этапе планируется создание единого электронного реестра мест захоронений Прикамья.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что пермские власти предусмотрят дополнительный бюджет на формирование единой информационной электронной базы данных по захоронениям: в 2025 году — в размере 29,4 млн руб., в 2026-м — 72,5 млн руб. На эти средства планируется проведение инвентаризации кладбищ, перевод в электронный вид книг регистрации захоронений. В августе прошлого года состоялась рабочая встреча мэра Перми Эдуарда Соснина с представителями ПМУП «Ритуальные услуги». В ходе встречи обсуждались планы по цифровизации кладбищ.