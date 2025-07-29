Экс-начальник отдела Ростехнадзора осужден по делу о газопроводе в Удмуртии

Индустриальный райсуд Ижевска вынес приговор 52-летнему бывшему начальнику отдела Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Подсудимый подписал акт приемки газопровода с нарушениями. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-сужба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-сужба судов Удмуртии

Суд установил, что с 2022-го по 2023 годы, занимая должность начальника отдела по надзору за опасными объектами, подсудимый, зная о серьезных нарушениях при строительстве газопровода высокого давления в Сарапульском районе, подписал акт его приемки. Это решение позволило ввести в эксплуатацию объект, представляющий угрозу аварий и серьезного ущерба для здоровья населения и экологии. Кроме того, чиновник скрывал от руководства информацию о нарушениях подрядчика и необходимости возбуждения административного дела.

Суд учел признание вины и наличие смягчающих обстоятельств, назначив штраф в размере 60 тыс. руб. и лишение права занимать должности на государственной службе на два года.