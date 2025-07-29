МЧС спасло 19 рабочих из пожара в строящемся ЖК на севере Москвы

В многоэтажном ЖК на улице Большая Академическая произошел пожар. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 19 рабочих, сообщили в ведомстве.

«Спасательная операция завершена успешно,— сказано в сообщении в Telegram-канале столичного МЧС. — Открытое горение ликвидировано».

По более ранней информации, пожаром заблокировало в здании 15 рабочих, девять из них вскоре были спасены. Как сообщили в МЧС, возгорание началось на первом этаже — густой дым затянул остальные этажи. Люди были заперты на 12-м, 14-м и 19-м этажах.

Позднее в МЧС сообщили, что на верхних этажах остается еще шесть рабочих с группами пожарных из газодымозащитной службы. Спасатели обеспечивают безопасность сотрудников стройки от дыма, их жизни ничего не угрожает. Рабочих выведут на улицу после проветривания помещений.