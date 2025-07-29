Испания расширяет антимонопольное расследование в отношении Apple

Национальная комиссия по рынкам и конкуренции (CNMC) Испании получила «новые данные», свидетельствующие о нарушении Apple антимонопольного законодательства. Регулятор расширит расследование в отношении компании, сообщает Reuters.

В июле 2024 года CNMC начала расследование в отношении Apple, обвинив компанию в том, что она «навязывает несправедливые коммерческие условия» разработчикам мобильных приложений, которые продаются в App Store. Такое поведение, по словам CNMC, является «злоупотреблением доминирующего положения на рынке».

Сейчас же регулятор получил дополнительные данные о том, что Apple якобы требует от разработчиков, чтобы они следовали разработанному им регламенту ценообразования, размещая свои приложения в App Store. Как утверждают в CNMC, такими действиями Apple ограничивает конкуренцию между компаниями и нарушает законы ЕС.

Сама Apple отвергает обвинения, заявляя, что «испанские разработчики конкурируют на площадке App Store на равных условиях». У CNMC есть еще год на завершение расследования.

Алена Миклашевская