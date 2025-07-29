«Чебаркульскую птицу» оштрафовали за загрязнение реки и сельхозземель

В Челябинской области суд оштрафовал ООО «Чебаркульская птица» после проверок жалоб на загрязнение реки Биргильда и сельскохозяйственных земель. Компании необходимо выплатить 335 тыс. руб. и устранить нарушения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Пять административных дел в отношении птицефабрики возбудила Челябинская природоохранная прокуратура после проверки. Ее провели по публикации челябинского отделения «Народного фронта» в социальных сетях. Общественники сообщали, что жители села Архангельское жалуются на грязную воду в реке Биргильда из-за отходов птицефабрики. Претензии на работу предприятия также поступили из села Пустозерово. По словам местных жителей, в населенном пункте летает большое количество мух из-за отходов предприятия на полях.

В результате проверки прокуратура подтвердила, что ООО «Чебаркульская птица» загрязняет реку и сельскохозяйственные земли. Надзорное ведомство обратилось в суд с требовованием оштрафовать предприятие. Кроме того, было вынесено представление генеральному директору птицефабрики Михаилу Мельнику об устранении нарушений.

Чебаркульский городской суд также рассмотрит еще одно заявление от природоохранной прокуратуры к «Чебаркульской птице». Истец требует обязать ответчика рекультивировать зрагрязненные земли и оборудовать пометохранилища.