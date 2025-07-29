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Арест внедорожника помог ускорить выдачу зарплаты сотрудникам

В Оренбурге крупная строительная компания задолжала сотрудникам около 5 млн руб. Судебные приставы Промышленного района города вмешались, начав исполнительное производство и наложив арест на внедорожник Toyota RAV4, принадлежащий компании. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Арест автомобиля заставил генерального директора предприятия выплатить всю сумму задолженности строителям. Это позволило работникам получить свои деньги.

С начала года в ГУФССП России по Оренбургской области зарегистрировано около 406 исполнительных производств, связанных с защитой трудовых прав граждан. Судебные приставы уже вернули около 15 млн руб. в пользу работников региона.

Андрей Сазонов