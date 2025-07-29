В Нижегородской области хотят создать штаб по борьбе с борщевиком

Депутаты нижегородского заксобрания на выездном заседании комитета по АПК предложили создать региональный штаб по борьбе с борщевиком, сообщила пресс-служба областного парламента. В штаб могут войти представителей всех структур, ответственных за земельные участки. Среди них энергетики, представители дорожных служб, ОАО «РЖД» и коммунальных служб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Также депутаты предложили измененить муниципальные контракты на обработку территорий от борщевика. «Для организаций и людей, которые обрабатывают земли от этого опасного сорного растения, необходимо прописать зоны ответственности. Чтобы они не просто обработали и забыли, а брали на себя определенную гарантию, что на вверенных участках борщевик больше не вырастет»,— считает председатель комитета по АПК Игорь Тюрин.

Как писал «Ъ-Приволжье», летом 2024 года нижегородское заксобрание в первом чтении приняло региональный закон о борьбе с борщевиком, параллельно признав, что пока бюджетные деньги на борьбу в опасным растением «тратятся бестолково». Уже год законопроект находится на доработке.

В 2025 году на обработку нижегородских земель сельхозназначения в от борщевика требуется 88 млн руб., но нашли всего 18 млн руб. По данным госучреждения «Агротеххимцентр», в Нижегородской области борщевиком заросло 6,3 тыс. га земель, из которых 2,5 тыс. — сельхозназначения. В 2024 году за 19,8 млн руб. обработали пестицидами 700 га сельхозугодий.

Андрей Репин