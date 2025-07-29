Круизный туризм готовятся возродить на Дальнем Востоке

Круизный туризм планируют возродить на Сахалине, Камчатке и в Приморье. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в Telegram-канале.

Господин Кожемяко назвал главной задачей регионов — создание необходимой инфраструктуры для развития туризма. По его словам, инвесторы, готовые обеспечить Дальний Восток судами, уже найдены. Первый рейс планируется совершить в 2026 году. Примерную стоимость такой поездки губернатор не назвал.

Также Олег Кожемяко считает, что развитие туризма способствует общему развитию региона. В частности, обеспечит местных жителей рабочими местами.