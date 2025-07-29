Фестиваль «Лето на заводе» откроется в Сысерти 2 августа

В Сысерти (Свердловская область) 2 августа откроется фестиваль «Лето на заводе». Он будет проходить до середины сентября каждую субботу и воскресенье на территории старинного железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод Турчаниновых-Соломирских в Сысерти

Фото: Елена Медведева Завод Турчаниновых-Соломирских в Сысерти

Фото: Елена Медведева

Фестиваль «Лето на заводе» впервые прошел летом 2020 года. Его цель — в интерактивном формате рассказать об истории горнозаводской цивилизации, креативно возродить завод Турчаниновых-Соломирских. В первый год мероприятие посетили более 20 тыс. гостей.

«Это не просто фестиваль, который наполнен развлекательными вещами. Это толчок к коммуникации самых разных людей из разных сфер, которые в конечном итоге побуждают развитие муниципалитета и превращает наш город в место для лучшей жизни»,— подчеркнул на пресс-конференции глава Сысертского муниципального округа Дмитрий Нисковских.

Сооснователь культурного кластера «На заводе» Илья Орлов-Бунин прогнозирует, что фестиваль посетит около 30 тыс. человек.

Хотя проект «Лето на заводе» получил финансовую поддержку от Фонда президентских грантов в размере более 14 млн руб., она не покрывает всех расходов организаторов (около 40 млн руб.). В связи с этим впервые вход на фестиваль будет платным — 350 руб. «Наш главный партнер в этом году — посетители. Поэтому мы впервые ввели так называемый организационный сбор для реализации всей программы»,— пояснил господин Орлов-Бунин. По его словам, для жителей Сысерти вход будет свободным. «Проверять будем по прописке»,— уточнил он.

В программе фестиваля более 300 событий: концерты, театральные постановки, выставки, мастер-классы. В частности, ожидается выступление поэтов на новой сцене «Зазеркалье», открытие «Чайного цеха» с дегустацией напитков из тульских самоваров, инсталляция полотен художника Александра Шарапова. Музыкальную часть представят группы «Фанк Пауэр», «Нагерс», «Тримакаси», «О! Марго», Apollojazz.

Фестиваль завершится карнавальным шествием. По словам продюсера событийной программы Артема Белоусова, тысячи людей в костюмах по тематике сказов Павла Бажова «соединятся в яркий малахитовый полоз» и пройдут по улицам Сысерти.

Сергей Зубарев