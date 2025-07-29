У жительницы Тутаева конфисковали машину за пьяную езду мужа

В Тутаеве суд конфисковал автомобиль местной жительницы, которым ее супруг управлял в состоянии опьянения. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура поддержала обвинение против 49-летнего местного жителя, которого признали виновным по статье 264.1 УК РФ. Инцидент произошел в июне, водитель в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Hyundai Solaris. Его остановили сотрудники ДПС, и тест показал, что он пьян. В августе 2023 года он уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Суд назначил водителю 120 часов обязательных работ и лишил его права управлять транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев. Также конфискован автомобиль, принадлежавший супруге подсудимого, в доход государства.

Антон Голицын