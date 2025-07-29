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Ижевчанина осудили за применение насилия к инспектору рыбнадзора

Камбарский райсуд Удмуртии вынес приговор 36-летнему жителю Ижевска, признанному виновным в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в апреле 2025 года мужчина припарковал автомобиль в водоохранной зоне реки Камбарка, где в салоне находилась запрещенная рыболовная сеть. При попытке инспектора рыбнадзора изъять сеть и зафиксировать правонарушение, осужденный зажал его руку дверью автомобиля.

Суд назначил штраф 100 тыс. руб. Приговор еще не вступил в законную силу. Кроме того, мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение правил рыболовства (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ ), а рыболовная сеть была уничтожена.