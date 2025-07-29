Курьеров мошенников задержали в Казани после обмана нижегородки

Полицейские задержали в Казани двух курьеров мошенников, которым пожилая нижегородка передала 615 тыс. руб. Похищенные деньги вернули 88-летней потерпевшей, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Пенсионерка стала жертвой схемы с отменой перевода в недружественную страну. Ей позвонил якобы сотрудник Следственного комитета и убедил передать накопления курьеру «для декларирования наличных денежных средств». Нижегородка вышла на улицу, где ее ждал автомобиль, и положила деньги в коробке из-под обуви в багажник. Позднее эту машину полицейские задержали в Татарстане.

По факту хищения денег у потерпевшей расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Один из обвиняемых арестован, со второго взяли обязательство о явке. Курьер рассказал полиции, что нашел объявление о заработке в интернете и знал, что работает на представителей недружественной страны и обманывает граждан. Его сообщник добавил, что брал 10% от сумм, которые забирал у потерпевших.

Преступление в отношении нижегородки выявили сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по Нижегородской области, а потерпевшая даже не поняла, что была обманута, отметили в полиции.

Владимир Зубарев