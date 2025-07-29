Назначен директор Чайковских электросетей

Директором производственного отделения «Чайковские электрические сети» пермского подразделения «Россети Урал» назначен Юрий Лунегов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий лунегов.

Фото: Пермэнерго. Юрий лунегов.

Фото: Пермэнерго.

Юрий Лунегов начинал карьеру в компании «Россети Урал» электромонтером оперативно-выездной бригады. Далее работал мастером, диспетчером, главным инженером Осинского района электрических сетей. С 2019 по 2022 год занимал должность заместителя главного инженера Чайковских электрических сетей. С 2022 года по настоящее время руководил техническим блоком этого производственного отделения.

Ранее возглавлявший Чайковские электрические сети Артем Порозов приступил к работе в должности заместителя директора — главного инженера пермского филиала «Россети Урал».

Чайковские электрические сети осуществляют электроснабжение потребителей в семи территориях Пермского края: Бардымском, Еловском, Куединском, Октябрьском, Осинском, Чайковском и Чернушинском муниципальных округах общей площадью 15,7 тыс. кв. км.