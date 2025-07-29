В Екатеринбурге открыли логистический центр GAC

В рамках расширения присутствия на Урале китайская автомобилестроительная компания GAC открыла в Екатеринбурге логистический центр, который отвечает за доставку автомобилей в уральскую столицу и ее окрестности, сообщили в пресс-службе производителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«У нас есть один дилер в Челябинске и два — в Тюмени. На данный момент мы считаем это достаточным для обеспечения достойного присутствия и продаж в этих регионах»,— пояснили в компании.

Компания Guangzhou Automobile Group (GAC) основана в 1997 году. Расположена в Гуанчжоу (КНР). На российский рынок вышла в 2019 году. Среди моделей бренда — GS3, GS8, GAC Empow.

В 2026 году GAC намерен вывести на рынок новые модели, включая гибриды и электромобили. «В настоящее время доля гибридных и электрических автомобилей на рынке остается относительно небольшой, но мы отмечаем растущий интерес со стороны потребителей и индустрии к альтернативным источникам энергии. Некоторые китайские бренды уже успешно представили такие модели в России, и мы рассматриваем этот сегмент как перспективный»,— отметил заместитель директора по продажам GAC Павел Никифоров.

Евгения Яблонская