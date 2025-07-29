Годовая инфляция в Удмуртии составила 10,9% в июне

В Удмуртии в июне 2025 года годовая инфляция поднялась до 10,9%, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России. Цены выросли на 0,55% по сравнению с предыдущим месяцем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Основным фактором роста цен стали увеличившиеся затраты производителей и поставщиков товаров и услуг. В мае инфляция замедлилась до 10,6%, а рост цен составил лишь 0,12%.

Цены на продукты питания в регионе росли умеренно. Наиболее заметно подорожал кофе (+1,87%) из-за снижения урожая в странах-производителях. За год кофейные зерна подорожали на 28,6%. Также увеличились цены на рыбную продукцию (+1,44%). В то же время куриные яйца подешевели на 13,7% благодаря увеличению производства.

Цены на непродовольственные товары также увеличились умеренно. Выросли цены на моющие и чистящие средства (+1,68%) и парфюмерию (+1,26%). Подешевели телерадиотовары (-2,85%) и электроника (-1,68%) из-за укрепления рубля и снижения спроса. Наибольшее подорожание зафиксировано в сфере услуг, особенно на медицинские услуги (+3,66%) и отдых на черноморских курортах.

В Удмуртии инфляция продолжает расти быстрее, чем в целом по стране, где годовая инфляция составила 9,4%. Банк России планирует сохранить высокую ключевую ставку для снижения инфляции до 4% к 2026 году.