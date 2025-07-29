Группа компаний «Пермская целлюлозно-бумажная компания» (ПЦБК) полностью отказалась от зарубежных поставок специализированной химии для бумажного производства, сообщили «Ведомости». Ранее ГК закупала за рубежом около 70% химических добавок, в том числе у европейских и американских производителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ПЦБК изданию рассказали, что за последние два года российские производители химии увеличили свою долю на этом рынке с 30 до 40%. Остальные 60% поступают из дружественных стран, преимущественно из Азии.

Председатель совета директоров ГК «ПЦБК» Александр Бойченко отметил сохраняющиеся сложности с химией, необходимой для придания картону влаго- и жиростойкости. По его мнению, российские аналоги пока не соответствуют по качеству требованиям компаний. Господин Бойченко также заявил, что производители специализированных добавок сталкиваются с небольшими объемами заказов, что делает данный бизнес менее привлекательным.

ПЦБК перерабатывает макулатуру общим объемом до 300 тыс. тонн в год, входит в десятку крупнейших производителей тарного картона и гофроупаковки в России. Производственная площадка ООО «Прикамский картон» расположена в микрорайоне Голованово города Перми. Компания производит гофрированную бумагу и картон, бумажную и картонную тару. ООО «Уралбумага» расположено в Свердловском районе Перми, производит гофроящики.

Объем выпуска бумаги в прошлом году составил 331 тыс. тонн, а производство упаковочных материалов — 277,5 млн кв. м. Годовой оборот ПЦБК, без учета внутригруппового оборота, за 2024 год достиг 22 млрд руб., налоговые платежи — 3,9 млрд руб. Менеджмент компании прогнозирует дальнейшее увеличение доходов до 22,5 млрд руб. к концу 2025 года.