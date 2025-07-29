В суд направили дело о хищении 520 млн руб. из Пенсионного фонда в Ингушетии

Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу о хищении 519 млн руб. из Пенсионного фонда в Ингушетии. Перед судом предстанут бывшие главы управления Федеральной почтовой связи республики — Магомед-Башир Калиматов, Камбулат Сукиев, а также 27 соучастников. Дело направят для рассмотрения в Пятый кассационный суд для определения территориальной подсудности, сообщили «Ъ» в ведомстве.

Злоумышленников обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве. Следствие установило, что экс-начальники управления вместе с руководителем республиканского отделения фонда Исламом Сейнароевым создали преступное сообщество в 2020 году. Господа Сейнароев и Сукиев возглавили «пенсионное» и «почтовое» подразделение.

Участники «пенсионной» группы с марта по октябрь 2020 года внесли ложные сведения о перерасчете пенсий для 682 граждан. Общая сумма составила 519 млн руб., ее зачислили на счет местного отделения Пенсионного фонда.

В свою очередь члены «почтовой» группы забрали деньги из банка и начислили их в почтовые отделения. Затем начальники этих отделений составляли подложные документы, подтверждающие выплаты пенсионерам. На деле же средства похищались.

Магомед-Башир Калиматов — брат главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова. Его обвинили в хищениях пенсий в октябре 2024 года. Тогда глава республики прокомментировал обвинение в адрес брата словами: «Закон для всех одинаков».

Подробнее — в материале «Ъ» «На пенсионеров списали миллиарды».

Никита Черненко