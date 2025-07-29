Бензин на бирже подешевел на новостях о закрытии экспорта

Цены на бензин АИ-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу европейской части России 29 июля упали на 1,57%, до 64,55 тыс. руб. за тонну. Котировки вернулись на уровень середины июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Биржевая стоимость АИ-95 во вторник снизилась на 0,72%, до 74,41 тыс. руб. за тонну, что примерно соответствует показателю 21 июля. Дизельное топливо подешевело на 0,2%, до 57,82 тыс. руб. за тонну.

Цены снижаются на новостях о полном закрытии экспорта бензина в августе, в том числе для производителей, о чем правительство объявило 28 июля. Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса, отмечали там. Сейчас экспорт бензина разрешен производителям, выпускающим более 1 млн тонн бензинов в год.