В Балакове суд наказал гражданина Казахстана за покушение на дачу взятки

В Балакове Саратовской области суд вынес приговор в отношении 31-летнего гражданина Казахстана по уголовному делу о покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, в прошлом месяце фигуранта, находившегося за рулем большегруза, остановили для проверки документов и осмотра машины на одном из участков автодороги «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград». Работник контрольного органа обнаружил нарушения «габаритности» большегруза и попросил фигуранта проследовать в стационарный пункт для составления протокола об административном правонарушении.

Водитель же с целью избежать ответственности попытался передать проверяющему 15 тыс. руб. взятки. Далее фигуранта задержали сотрудники правоохранительных органов. По решению суда гражданин Казахстана получил четыре месяца исправительной колонии общего режима. Также у него конфисковали в доход государства 15 тыс. руб.

Павел Фролов