Удмуртия лидирует по расходам на подготовку первоклассников в школу в 2025 году

Удмуртия оказалась на первом месте среди регионов России по расходам на подготовку детей к школе, пишет «Аргументы и факты» со ссылкой на исследование доцента кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольги Лебединской. Средняя стоимость набора для первоклассницы в регионе составляет 18,3 тыс. руб., а для мальчика — 22,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Второе место по расходам на подготовку детей к учебному году занимает Красноярский край, третье — Воронежская область. Дешевле всего собрать ребенка в школу можно в Омской области — 7,5 тыс. руб. для девочки и чуть более 8 тыс. для мальчика.

В среднем по России родители тратят на сбор первоклассника 11,1 тыс. руб. В набор входят школьная форма, спортивный костюм, рюкзак и канцелярские принадлежности. В среднем за год цены на наборы выросли на 5,6% для девочек и на 7,4% для мальчиков.