В Амурской области отменят режим ЧС, введенный из-за крушения Ан-24

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что с 30 июля в регионе отменяется режим ЧС, который вводился в связи с крушением самолета Ан-24.

Господин Осипов также рассказал, что из Тынды уехали родственники погибших при крушении, которых размещали в гостинице. Сейчас в городе остались только те, у кого там живут родные. С семьями погибших продолжают работать кураторы — они помогают родственникам собрать необходимые документы для выплат.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился 24 июля при выполнении рейса Хабаровск—Благовещенск—Тында. На борту находились 42 пассажира и 6 членов экипажа. Горящие обломки самолета обнаружили в 15 км от аэропорта Тынды на склоне горы. Все пассажиры погибли. 25 июля тела извлекли из-под обломков. Власти Амурской области планируют установить мемориал в память о погибших.

Полина Мотызлевская