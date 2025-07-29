Рядом с Кунгуром появится еще одна пещера для посещения туристов

Комиссия Роснедр рекомендовала выдать лицензию на организацию особо охраняемого геологического объекта «Мечкинская пещера». Об этом сообщает telegram-канал «Кунгурская ледяная пещера». Оператором станет краевая дирекция ООПТ. В скором времени учреждение станет правообладателем объекта. Ранее КГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края» подала заявку в Роснедра на получение права пользования участками недр Кунгурской ледяной пещеры для целей создания особо охраняемых геологических объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: краевое минтуризма. Фото: краевое минтуризма.

Отмечается, что это первый опыт предоставления подобного права пользования пещерой в Пермском крае. Оно требует от правообладателя сохранения научного и эстетического назначения геологического объекта. При этом создание особо охраняемого геологического объекта не будет препятствовать экскурсионной деятельности при условии соблюдения требований природоохранного законодательства. «С приходом недропользователя будет в том числе проработан вопрос организации посещения пещеры», — указано в telegram-канале «Кунгурская ледяная пещера».

Мечкинская пещера располагается в 20 км севернее города Кунгура, на левом берегу реки Мечки. Пещера состоит из пяти гротов, соединенных между собой проходами. Их общая протяженность составляет 350 м. В зимний период в Мечкинской пещере можно увидеть ледяные кристаллы, сталактиты, сталагмиты и колонны.

Кунгурская ледяная пещера — одна из основных достопримечательностей Пермского края. Ежегодно ее посещают 100–150 тыс. туристов. Бывший оператор этого объекта — ООО «Сталагмит-Экскурс» зарегистрировано в 2006 году. В мае комиссия Роснедр приняла решение прекратить право ООО на пользование недрами для организации экскурсионной деятельности в пещеру. Причиной стали выявленные минприроды по Пермскому краю и Росприроднадзором нарушения.