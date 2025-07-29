Долги за коммунальные услуги 11 тысяч жителей Алагира выставили на торги
В Северной Осетии долги за ЖКУ продают за 127 млн рублей
Конкурсный управляющий Ярослав Распевалов организует открытые торги по реализации имущества банкротящегося МУП «Алагиркоммунресурсы» из Алагирского района Северной Осетии. На торги выставлены 14 лотов с правами требования к физическим лицам общей стоимостью более 127 млн руб., сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Самый крупный лот включает долги 7555 жителей Алагира на сумму 83 млн руб. Также продаются требования к должникам из сел Бирагзанг (355 человек, 6,5 млн руб.), Дзуарикау (543 человека, 11,2 млн руб.) и других населенных пунктов района. Минимальная сумма задолженности составляет 312 тыс. руб. в селе Ход (52 должника).
Торги проходят в формате публичного предложения со снижением цены на 10% каждые пять дней до достижения минимальной стоимости в 50% от начальной цены. Задаток составляет 20% от цены соответствующего периода.
Заявки принимаются с 28 июля по 27 августа 2025 года.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», МУП «Алагиркоммунресурсы» зарегистрировано в Алагире в 2008 году. Основной вид деятельности — сбор и обработка сточных вод. Учредителем предприятия является администрация Алагирского района. Уставный капитал — 164 тыс. руб. Выручка за 2014 год составила 2,1 млн руб., убыток — 11,9 млн руб.
Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания признал МУП «Алагиркоммунресурсы» банкротом в феврале 2024 года. Заявление о несостоятельности коммунального предприятия подала МИ ФНС России по управлению долгом. Суд внес в реестр требований задолженность перед уполномоченным органом на сумму 44 млн руб. Во вторую очередь реестра кредиторов включены долги на сумму 24,3 млн руб. В третью очередь вошли требования на 19,7 млн руб., которые включают основную задолженность в размере 7,8 млн руб., пени на 11,1 млн руб. и штрафные санкции в размере 804 тыс. руб.