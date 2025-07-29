Специалисты Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия провели антисульфатную обработку башни Сююмбике после появления дефектов на цоколе здания, которые местные жители приняли за плесень. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Башню Сююмбике в Казани обработали после жалоб на плесень

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Башню Сююмбике в Казани обработали после жалоб на плесень

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Поводом для проверки стало сообщение жителей на портале «Народный контроль» о появлении плесени на башне. Лицензированная подрядная организация провела обследование памятника и установила причины возникновения дефекта.

Лабораторный анализ материала с пораженных участков исключил биологические поражения. Дефекты оказались высолами — отложениями водосоляной структуры. Специалисты выполнили расчистку пораженных участков и антисульфатную обработку поверхности цоколя.

Для предотвращения проникновения влаги провели дополнительное инъектирование кирпичной кладки специализированными реставрационными растворами. Сейчас подрядчик ведет контроль за техническим состоянием памятника.

В комитете отметили, что ранее к саммиту БРИКС на башне уже провели частичную реставрацию фасада и кирпичной кладки.

Анар Зейналов