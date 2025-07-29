Башню Сююмбике в Казани обработали после жалоб на плесень
Специалисты Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия провели антисульфатную обработку башни Сююмбике после появления дефектов на цоколе здания, которые местные жители приняли за плесень. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Башню Сююмбике в Казани обработали после жалоб на плесень
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Поводом для проверки стало сообщение жителей на портале «Народный контроль» о появлении плесени на башне. Лицензированная подрядная организация провела обследование памятника и установила причины возникновения дефекта.
Лабораторный анализ материала с пораженных участков исключил биологические поражения. Дефекты оказались высолами — отложениями водосоляной структуры. Специалисты выполнили расчистку пораженных участков и антисульфатную обработку поверхности цоколя.
Для предотвращения проникновения влаги провели дополнительное инъектирование кирпичной кладки специализированными реставрационными растворами. Сейчас подрядчик ведет контроль за техническим состоянием памятника.
В комитете отметили, что ранее к саммиту БРИКС на башне уже провели частичную реставрацию фасада и кирпичной кладки.