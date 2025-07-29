Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, почему сигареты и аксессуары для курения привлекают внимание молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @charli_xcx Фото: @charli_xcx

Поп-культура устроила мягкий бунт, взявшись за сигареты. Размышлять об этом невольно начинаешь, например, во время просмотра сериала «Медведь» — это тот, где Джереми Аллен Уайт со сложным взглядом в своей белой футболке пытается в качестве шефа ресторана в Чикаго справиться с управлением командой и всеми процессами. Не буду спойлерить, но в последней серии сезона отдельная роль у сигареты, причем одной. Драматичность момента и так зашкаливает, как и во всех остальных сериях, но маленькая деталь, проверенная кинематографом, работает безотказно.

Любопытство молодого поколения к порочным увлечениям отмечали ранее исследователи из Trend Hunter. Да, здоровье и благополучие — общепринятая роскошь, но и способность и готовность признать человеческие слабости тоже ценна. Газета The Guardian обратила внимание на изменения в некоторых светских ритуалах. На днях поклонники популярной певицы Charli XCX наблюдали за ее свадебной вечеринкой и заметили наряду с десертами сигареты для гостей на серебряных подносах. Не забываем, что для британцев это люкс — пачка там стоит примерно 14 фунтов или 1,5 тыс. руб. Оказалось, в соцсетях немало фотографий со свадебных приемов, где на многоярусных стойках наряду со сладостями разложена курительная утварь. Организаторы мероприятий называют это явление «мягким бунтом против безупречности»: поколение Z обращается к эстетике порока и ностальгии.

Еще выяснилось, что на интернет-площадке с винтажными украшениями и предметами декора 1stDibs продажи товаров, в названии которых есть слова «сигареты», «зажигалка», «табак» и «сигара», в этом году выросли на 11% по сравнению с 2024-м. Среди популярных товаров сигаретные диспенсеры 30-х, футляры в стиле ар-деко и фарфоровые пепельницы Hermes 80-х. Есть подозрение, что запреты на продажу вейпов на национальном уровне тоже подстегивают интерес к классическим аналогам. Конечно, уместно напомнить, что курение увеличивает риск развития рака и в целом вредит самочувствию. И все же любопытно, что сигареты теперь сравнивают с джинсами. Как пишет автор блога Sigfluence, они пережили все возможные циклы модных тенденций.

Яна Лубнина