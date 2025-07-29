В Балашове суд рассмотрит уголовное дело о даче взятки в отношении ИП

Балашовский районный суд Саратовской области рассмотрит уголовное дело о даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ) в отношении 38-летнего индивидуального предпринимателя, занимающегося реализацией пищевой продукции в кафе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, днем 22 мая этого года фигурант предложил 50 тыс. руб. взятки работнику надзорного ведомства в служебном кабинете здания прокуратуры в Балашове. Он преследовал цель избежать привлечения к административной ответственности. Сотрудник прокуратуры от денег отказался.

Вечером 4 июня фигурант в автомобиле передал 20 тыс. руб. взятки от общей суммы в 50 тыс. руб. действовавшему в рамках оперативного эксперимента работнику надзорного ведомства. ИП полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов