Саратовец пойдет под суд за причинение серьезных травм пенсионерке в ДТП

Фрунзенский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело о нарушении ПДД, в результате чего пешеход получила серьезные травмы (ч. 1 ст. 264 УК РФ), в отношении 60-летнего жителя областного центра. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно релизу, в 17:33 15 ноября 2022 года фигурант ехал за рулем автомобиля «Шевроле Нива» и при проезде пешеходного перехода по ул. им. Чапаева В.И. не убедился в отсутствии людей и сбил переходившую по нему проезжую часть 71-летнюю женщину. Здоровью пенсионерки был причинен тяжкий вред.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов