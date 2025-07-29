Иск с требованием увольнения худрука Театра-Театра рассмотрят в сентябре
Исковое заявление прокуратуры Пермского края к краевому минкульту с требованием уволить худрука Театра-Театра Бориса Мильграма за ранее допущенное коррупционное нарушение будет рассмотрен Ленинским судом Перми 17 сентября. Это следует из картотеки суда.
Борис Мильграм.
Фото: Андрей Чунтомов
По данным прокуратуры, нарушения господин Мильграм допустил еще в 2022–2023 годах, когда заключил контракты на постановку с режиссером Александром Пронькиным. Женой господина Пронькина является Эва Мильграм — дочь Бориса Мильграма, то есть, по мнению надзорного органа, был допущен конфликт интересов. В 2024 году с этой ситуацией уже разбирался краевой минкульт, ограничившись вынесенным господину Мильграму замечанием. Однако прокуратура сочла такие меры реагирования недостаточными. Надзорный орган требует признать незаконным бездействие министерства культуры, которое выразилось в непринятии мер по увольнению руководителя театра.
В пресс-службе Театра-Театра сообщили «Ъ-Прикамье», что претензии надзорного ведомства действительно касаются ситуации, произошедшей в 2023 году. Тогда краевым минкультом было применено дисциплинарное взыскание в адрес руководителя учреждения. При этом театр предоставил недостающий пакет документов в минкульт. «Получив отчет об исполнении своего предписания, прокуратура согласилась с министерством. Театру неизвестно, почему спустя два года прокуратура пытается оспорить взвешенные решения, своевременно принятые минкультуры Пермского края»,— пояснили в театре.