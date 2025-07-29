Иск с требованием увольнения худрука Театра-Театра рассмотрят в сентябре

Исковое заявление прокуратуры Пермского края к краевому минкульту с требованием уволить худрука Театра-Театра Бориса Мильграма за ранее допущенное коррупционное нарушение будет рассмотрен Ленинским судом Перми 17 сентября. Это следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Мильграм.

Фото: Андрей Чунтомов Борис Мильграм.

Фото: Андрей Чунтомов

По данным прокуратуры, нарушения господин Мильграм допустил еще в 2022–2023 годах, когда заключил контракты на постановку с режиссером Александром Пронькиным. Женой господина Пронькина является Эва Мильграм — дочь Бориса Мильграма, то есть, по мнению надзорного органа, был допущен конфликт интересов. В 2024 году с этой ситуацией уже разбирался краевой минкульт, ограничившись вынесенным господину Мильграму замечанием. Однако прокуратура сочла такие меры реагирования недостаточными. Надзорный орган требует признать незаконным бездействие министерства культуры, которое выразилось в непринятии мер по увольнению руководителя театра.

В пресс-службе Театра-Театра сообщили «Ъ-Прикамье», что претензии надзорного ведомства действительно касаются ситуации, произошедшей в 2023 году. Тогда краевым минкультом было применено дисциплинарное взыскание в адрес руководителя учреждения. При этом театр предоставил недостающий пакет документов в минкульт. «Получив отчет об исполнении своего предписания, прокуратура согласилась с министерством. Театру неизвестно, почему спустя два года прокуратура пытается оспорить взвешенные решения, своевременно принятые минкультуры Пермского края»,— пояснили в театре.