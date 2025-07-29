Россия всегда действовала согласно лозунгу «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господина Пескова спросили на брифинге, готовы ли подписаться в Кремле под этой формулой. «Мы под ней подписались до февраля 2022-го,— ответил пресс-секретарь. — Мы всегда были подписаны на эту формулу».

Фраза принадлежит наркому иностранных дел СССР Вячеславу Молотову. Он произнес ее в радиообращении 22 июня 1941 года. Помимо поста наркома дипломат занимал должности министра иностранных дел, посла Монголии и постоянного представителя СССР при МАГАТЭ. С последнего поста он был снят в ноябре 1961 года, а после исключен из партии.