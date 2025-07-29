«Яндекс» изучил ставки по вкладам в Самаре после решения Банка России

После решения Банка России снизить ключевую ставку до 18% банки в Самаре пересмотрели ставки по вкладам. Аналитики «Яндекса» изучили данные и выяснили, как изменились условия по депозитам на сроки от трех месяцев до двух лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Среди банков с наиболее выгодными предложениями выделяются Цифра Банк, Банк ПСБ, МКБ и Банк Центр-инвест. Многие крупные банки уже снизили ставки, некоторые финансовые учреждения продолжают предлагать доходность выше ключевой ставки на 1–4%.

В тройку лидеров по высоким ставкам в Самаре вошли Цифра Банк с предложением 22,9% годовых, Банк ПСБ со ставкой 22% и МКБ с 21%.

Евгений Чернов