В Черноземье закроют 12 пунктов пропуска на границе с Украиной

С 1 августа Россия закрывает 12 ранее действовавших по соглашению с Украиной пунктов пропуска в Черноземье. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Среди них семь в Белгородской области: пять автомобильных пунктов «Безымено», «Вергелевка», «Головчино», «Клименки», «Тишанка» и два железнодорожных пункта «Долбино» и «Разъезд Выстрел». Еще три расположены в Курской области — один автомобильный пункт «Теткино (Бояро-Лежачи)» и два железнодорожных «Локоть» и «Теткино». Также речь идет о двух объектах в Воронежской области: автомобильном пункте «Новобелая» и железнодорожном «Гартмашевка».

Всего в постановлении приведены 20 пунктов пропуска (13 автомобильных и 7 железнодорожных), расположенных в четырех регионах страны. В перечень попали два автомобильных пункта в Брянской области — «Белая Березка» и «Зерново», а также шесть пунктов в Ростовской области — автомобильные «Донецк (Северный)», «Куйбышево (Дьяково)», «Можаевка», «Титовка» и железнодорожные «Разъезд Карьер 122 км» и «Чертково».

По данным «Росгранстроя», все эти пункты не работают. Некоторые из них перестали быть пограничными из-за изменения границ России после присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Кабира Гасанова