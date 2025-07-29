Соучастнику двойного убийства в Верхней Салде отказали в УДО

Свердловский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции об отказе в условно-досрочном освобождении (УДО) Никите Чичканову, осужденному за двойное убийство, сообщили в пресс-службе суда.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ здание Свердловского областного суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным суда, в феврале 2012 года в Верхней Салде Никита Чичканов вместе с подельником напал на молодую пару с целью похищения наркотиков. Злоумышленники нанесли потерпевшим смертельные ножевые ранения и похитили героин и деньги.

Никита Чичканов был приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение преступлений, предусмотренных п. «а», «ж», «з» ч.2 ст.105 (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), п. «в» ч.3 ст.229 (хищение наркотических средств с применением насилия), ч.1 ст.175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).

Обвиняемый обратился в суд с ходатайством об УДО, однако Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в его удовлетворении. Осужденный обжаловал это решение в Свердловском областном суде, но апелляционная инстанция оставила постановление без изменения. Он продолжит отбывать наказание до февраля 2029 года.

Полина Щуцкая