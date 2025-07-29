«Видимо, тот нелогичный успех был нужнее именно грекам не просто так»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о триумфе сборной на Евро-2004.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Action Images / Darren Walsh Livepic / Reuters Фото: Action Images / Darren Walsh Livepic / Reuters

В 2004 году победу на Евро одержала сборная Греции. И это была не просто сенсация, а настоящая футбольная бомба, которая взорвала континент. Коэффициент на победу греков составлял 250:1, но главным тренером команды к тому моменту стал Отто Рехагель. Он уже совершал невозможное, вытащив «Кайзерслаутерн» из второго дивизиона в Бундеслигу. После этого он сразу привел этот клуб к чемпионству в элите немецкого футбола.

Конечно, эксперты на все лады говорили, что клуб и сборная — разные вещи, но Рехагель доказал, что может побеждать где угодно. Его команду не жаловали многие поклонники футбола за оборонительную, вязкую игру. Да, смотреть на матчи с участием греков не всегда хотелось, но его величество-результат команда давала, хоть и не без везения. Так, она уступила сборной России 1:2 и попала в четвертьфинал того Евро вместо испанцев только из-за большего количества забитых мячей.

Первая настоящая сенсация грянула в четвертьфинале, где сборная отправила домой чемпионов мира — французов с Зиданом в составе, выиграв с минимальным счетом 1:0. С тем же результатом обыграна Чехия: гол случился в дополнительное время. А в финале греков ждали хозяева турнира — португальцы. Казалось, при сумасшедшей поддержке трибун на домашнем стадионе Греция обречена, но нападающий Ангелос Харистеас стал действительно ангелом для всей страны. Именно он забил гол и принес своей команде победу с любимым счетом 1:0 Португалия была в трауре, Криштиану Роналду плакал, но его победа на Евро была еще впереди. А тогда этот успех, нелогичный, но выстраданный, видимо, был нужнее именно грекам не просто так. Автор той сенсации — тренер Отто Рехагель любил говорить: «Футбольный бог все видит».

Владимир Осипов