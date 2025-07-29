В Саратове задержали судоводителя, допустившего столкновение с баржей в Волге

В Саратове задержали мужчину 1973 года рождения, который управлял катером и врезался в баржу в акватории Волги. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Саратовский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ч. 2.1 ст. 263 УК РФ. Следователь ходатайствует об избрании меры пресечения в отношении этого мужчины. Специалисты ранее изучили место происшествия, продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Столкновение катера с баржей, находившейся на стоянке, в районе Волгоградского водохранилища произошло вечером 19 июля этого года. Управлявший маломерным судном мужчина на тот момент был не в трезвом состоянии. На борту катера находились два пассажира. При столкновении это судно получило повреждения, женщину-пассажира увезли в лечебное учреждение с телесными повреждениями, где она впоследствии скончалась.

Павел Фролов