Сбербанк понизил прогнозы по росту кредитования на 2025 год

Сбербанк (MOEX: SBER) ухудшил свой прогноз по росту кредитования для юридических и физических лиц в 2025 году, следует из презентации кредитной организации.

Прогноз по росту кредитования физлиц (розничное кредитование) понижен до нуля, в апрельской презентации прогнозировался рост на уровне 5%. Для юрлиц (корпоративное кредитование) банк снизил прогноз до 7–9%, вместо 9–11%, которые звучали в апреле.

Относительно других банков, Сбербанк ожидает, что его розничный портфель вырастет «лучше сектора», корпоративный — будет наращиваться «в соответствии с сектором» (цитаты по «РИА Новости»).