В Оренбуржье пресекли ввоз нектаринов из Узбекистана, зараженных плодожоркой

В Оренбургской области на складах ООО СВХ «Уралкомплект» и СВХ «Сервис-Продукт» выявили вредные организмы в нектаринах из Узбекистана. Общий вес зараженной продукции составил 50,064 т, сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

На складе «Уралкомплект» обнаружили восточную плодожорку в партии нектаринов весом 30,152 т. Такой же вредитель найден на складе «Сервис-Продукт» в партии весом 19,912 т. Лабораторная экспертиза подтвердила наличие этих организмов.

Из-за нарушения карантинного законодательства ввоз продукции запретили, а виновных привлекли к административной ответственности.