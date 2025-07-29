АО «Белкамнефть» имени А.А. Волкова запатентовало первую собственную ИИ-разработку

В группе компаний «Нефтиса» разработали первую собственную ИИ-технологию для повышения эффективности производственных процессов — цифрового помощника по анализу динамограмм установок штангового глубинного насоса (УШГН). Данная программа уже запатентована, а ее промышленное внедрение проводится в АО «Белкамнефть» имени А.А. Волкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО «Белкамнефть» Фото: Пресс-служба АО «Белкамнефть»

Цифровой помощник мгновенно находит по задаваемым критериям динамограммы с предаварийным режимом и динамограммы с отказом УШГН и регулярно, два раза в сутки, формирует отчеты по выявленным отклонениям и отказам. Это позволяет поддерживать максимальный уровень добычи по скважинам, а также значительно сократило трудозатраты персонала на ручной анализ поступающих динамограмм.

Основной фонд скважин с УШГН группы компаний «Нефтиса» — около 1,3 тыс. единиц — сосредоточен в АО «Белкамнефть». Цифровой помощник внедрили для помощи технологической службе предприятия в ежедневной работе. Ранее все динамограммы — примерно 5 тыс. в месяц — обрабатывались технологами вручную. Помимо колоссальных трудозатрат это приводило к преждевременным ремонтам скважин и, соответственно, к потерям нефти и дополнительным финансовым затратам.

Испытание нового программного обеспечения в реальных производственных условиях проходило два месяца. Сейчас цифровой помощник уже выполняет свои обязанности, помогая инженерам-технологам «Белкамнефти» в их ежедневной работе. Он оповещает инженеров обо всех возможных инцидентах: от незначительных утечек в насосе до обрыва штанг, то есть выхода скважины в простой.

Сотрудникам теперь необходимо только загрузить снятую динамограмму в компьютер, остальное цифровой помощник сделает сам: проанализирует материал и направит список проблемных скважин профильным специалистам по рабочей почте.

Анализ динамограмм построен на двух принципах: первый — чисто математический, который сейчас является основным. Параллельно ведется машинное обучение алгоритмов. Происходит это при участии опытных инженеров-технологов: специалисты «размечают» данные, то есть учат программу, какой диагноз нужно ставить по той или иной форме динамограммы.

«После завершения дообучения алгоритмов искусственного интеллекта эти два принципа будут работать параллельно, повышая точность анализа. С учетом запланированных доработок мы планируем в течение года довести точность анализа до не менее 95%. В ходе мониторинга рынка перед началом проекта выяснилось, что готовых подобных решений на рынке нет, поэтому мы запатентовали данную разработку»,— рассказал начальник управления цифровизации проектов разработки месторождений АО «НК «Нефтиса» Андрей Облецов

В будущем планируется тиражирование технологии на другие производственные активы группы «Нефтиса», где тоже есть скважины со штанговыми насосами.

Цифровой помощник — первый модуль комплексной цифровой платформы для повышения эффективности добычи нефти и газа предприятий группы «Нефтиса». Уже сейчас разрабатываются технические задания еще на два модуля. В результате у инженеров появится возможность более оперативно и качественно реагировать на изменения, происходящие на фонде скважин, и быстрее реализовывать потенциал предприятия по добыче нефти.