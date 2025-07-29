Пермские абитуриенты хотят учиться на чиновников

По итогам приемных кампаний Пермского госуниверситета (ПГНИУ) и Пермского технического университета (ПНИПУ) студенты массово подали документы на направление «Государственное и муниципальное управление», говорится в сообщении вузов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Среди самых популярных направлений у абитуриентов ПНИПУ — «Государственное и муниципальное управление» — 1 359 заявлений, «Нефтегазовое дело» — 1 350, «Строительство» — 1 322, «Информационные системы и технологии» — 1 268, «Экономика» — 1 286, «Менеджмент» — 1 171, «Электроэнергетика и электротехника» — 802, — цитирует вуз секретаря приемной комиссии политеха Руслана Гарифзянова.

Самый большой конкурс на следующие направления: государственное и муниципальное управление, менеджмент, экономика, сообщает пресс-служба ПГНИУ.

Всего в ПГНИУ было подано свыше 33 тыс. заявлений, из них 23 тыс. - на бюджетные места. ПНИПУ принял свыше 43 тыс. заявлений (из них 11, 5 тыс. на платную основу). При этом в техническом университете общее количество заявлений за год увеличилось на 10 тыс. В классическом университете данные о количественном росте заявлений не приводят.