На муниципальные выборы в Башкирии зарегистрированы 659 кандидатов

В муниципальных выборах в Башкирии, назначенных на 14 сентября, примут участие 622 кандидата от восьми политических партий и 37 самовыдвиженцев, сообщает региональная Центральная избирательная комиссия в своем Telegram-канале.

Ранее центризбирком сообщал, что всего для участия в выборах заявились 683 гражданина.

По числу зарегистрированных кандидатов лидирует «Единая Россия» — в бюллетенях будут представлены 236 претендентов от правящей партии. ЛДПР сумела баллотировать 229, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 89 выдвиженцев. КПРФ будут представлять 46, «Новых людей» — 18 кандидатов. Двое зарегистрированных кандидатов выдвинуты партией «Гражданская платформа», по одному — партиями «Опора Россия» и «Яблоко».

14 сентября в Башкирии пройдут 150 избирательных кампаний. На них распределят 150 депутатских мандатов городских, районных и сельских советов.

Идэль Гумеров