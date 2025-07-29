Ижевский механический завод увеличил выручку на 58% в первом полугодии 2025 года

Ижевский механический завод («ИМЗ») увеличил выручку на 58% в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

Выручка от продаж стрелковой продукции увеличилась на 68%, в том числе продажи ружей различных моделей выросли на 54%, а пневматических винтовок — на 19%. Среди наиболее популярных моделей — пневматические винтовки МР-512, МР-53 и МР-61, а также классические ружья МР-27 и МР-18, и охотничий карабин «Лось».