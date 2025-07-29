Аэропорт Ульяновска увеличил пассажиропоток по направлениям в три миллионника

Аэропорт Ульяновска увеличил пассажиропоток по направлениям в Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

На данный момент в Санкт-Петербург перевезено свыше 51 тыс. пассажиров, что на 7% больше, чем в прошлом году. Рост пассажиров в новосибирском направлении достиг 23,4%, всего из Ульяновска в столицу Сибири отправились более 10 тыс. человек. Пассажиропоток в Екатеринбург превысил 4 тыс. человек. Это на треть больше, чем в прошлом году.

Андрей Сазонов