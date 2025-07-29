В Озерске задержали полицейского за незаконную передачу служебной информации

УФСБ России по Челябинской области задержало сотрудника правоохранительных органов по подозрению в сборе и передаче служебной информации на местного жителя по просьбе знакомого. В следственном отделе по Каслям регионального СКР возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии СК, государственный инспектор безопасности дорожного движения РЭО УМВД России по ЗАТО Озерск 11 апреля 2025 года «из иной личной заинтересованности», для поддержания деловых отношений со знакомым, воспользовался доступом к информационной базе данных МВД России и собрал сведения на физическое лицо, которые впоследствии передал знакомому.

По данным источника «Ъ-Южный Урал», сотрудник правоохранительного органа собирал информацию на местных жителей на систематической основе по просьбе представителей криминальных структур.

Сейчас решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании меры пресечения. В доме подозреваемого прошли обыски. Следователи работают над выявлением иных эпизодов преступной деятельности.

В ГУ МВД России по Челябинской области назначена служебная проверка. «При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке»,— сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.