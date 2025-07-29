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ФСБ задержала нижегородца за призывы к проведению терактов

Жителя Нижегородской области задержали за призывы к террористической деятельности. По данным регионального управления ФСБ, он размещал соответствующие сообщения в мессенджере, руководствуясь мотивами идеологической и религиозной ненависти и вражды.

Дома у фигуранта проведен обыск. Силовики изъяли компьютер и средства связи, подтверждающие причастность фигуранта к противоправному деянию. Возбуждено уголовное дело.

По решению суда нижегородца заключили под стражу.

Андрей Репин