Билайн предоставит корпоративные сервисы предпринимателям малого бизнеса и самозанятым

«Билайн бизнес» (корпоративное направление ПАО «ВымпелКом», объединяющее под брендом «Билайн» все услуги и сервисы для компаний) адаптировал свои решения для использования малым бизнесом, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран



Фото с Freepik от drobotdean

Малый бизнес и самозанятые – самые крупные и динамичные сегменты в экономике РФ. По данным ФНС России, сейчас в стране 13,8 млн самозанятых. В России также почти 6,5 млн предприятий малого бизнеса (данные «Корпорации МСП»). Вместе эти сегменты российской экономики составляют 95% из всех коммерческих организаций (данные ФНС и Росстата).

Билайн видит большой потенциал в развитии малого предпринимательства в России, поэтому стратегия компании предполагает поддержку предпринимателей через создание и развитие доступных и эффективных сервисов.

Ниже перечислен список инструментов «билайн бизнес», которые помогут наладить процессы в компании, решить бизнес-задачи предпринимателей и самозанятых, привлечь клиентов и оповестить их о деятельности бизнеса:

• Интернет для бизнеса – сервис с надежным скоростным проводным интернетом. В комплекте: бесплатные IP-адреса, домен и техническая поддержка.

• Этикетка – инструмент для идентификации вызова. Абонент получит информацию о звонящем на экране телефона.

• Облачная АТС – даст бизнесу возможности колл-центра, а также поможет наладить бизнес-процессы.

• Городской номер – сервис для повышения доверия клиентов благодаря номеру телефона с местным кодом.

• Сервисы улучшения покрытия – решения Билайна для организации устойчивой мобильной связи на любых объектах: в помещениях, на улице, на передвижных и удаленных объектах.

• Билайн.ПРОдвижение – поможет малому бизнесу создать рекламные кампании, определить их эффективность и подобрать целевые аудитории. Внутри сервиса: таргетированные СМС-рассылки, реклама в Интернете и социальных сетях, инструменты с использованием искусственного интеллекта и анализ аудитории.



• One Бизнес – многофункциональный инструмент для создания сайта без кода. Поможет разработать эффективный лендинг или многостраничный сайт для привлечения клиентов.

Познакомиться, проконсультироваться и приобрести сервисы для самозанятых можно на сайте «билайн бизнес» в соответствующем разделе.

Галина Балукина, руководитель дирекции по работе с малым и средним бизнесом Билайна:

«Предприниматели малого бизнеса – драйверы российской экономики. Сервисы Билайна направлены на то, чтобы вернуть потраченное на рутинные задачи время обратно в свое дело. Мы будем постоянно пополнять пул решений и инструментов для малого бизнеса, чтобы работа с клиентами для предпринимателей стала проще, понятнее и доступнее. Это полностью отражает новую стратегию Билайна. Теперь начать и развить свое дело стало еще проще благодаря надежной связи, сервисам для развития бизнеса и его автоматизации».

Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

ПАО «ВымпелКом»