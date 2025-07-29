В Саратове отправили в колонию мужчину, пытавшегося изнасиловать девочку

В Саратове суд вынес приговор в отношении 37-летнего мужчины по уголовному делу о покушении на изнасилование (ч. 3 ст. 30, ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Как выяснилось в суде, 2 апреля этого года фигурант рядом с домом по ул. Танкистов в Саратове совершил действия сексуального характера и попытался изнасиловать ранее незнакомую девочку. Несовершеннолетняя вырвалась и рассказала о случившемся своей матери. Родительница обратилась в полицию.

По решению суда фигурант получил 12 лет исправительной колонии строгого режима. Сбором доказательств вины занимался следственный отдел по Кировскому району Саратова.

Павел Фролов