14% ижевчан испытывают стресс на работе из-за поведения коллег

Главным источником стресса на работе 14% опрошенных ижевчан назвали поведение коллег, следует из опроса сервиса SuperJob. К токсичности, сплетням и грубости сослуживцев добавились недоброжелательность и суетливость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

На втором месте — отношение руководства (13%), а на третьем — непрофессионализм команды (12%). 7% респондентов отметили низкую зарплату как источник стресса, по 6% — непрофессионализм начальства и поведение клиентов. Также ижевчан раздражают нечетко сформулированные задачи, высокая нагрузка и отсутствие организованности (по 5%).

Мужчины чаще переживают из-за некомпетентности начальства и недостаточной оплаты труда, в то время как женщины более чувствительны к поведению коллег и клиентов.